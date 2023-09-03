Различные типы ремешков на Apple Watch пропали перед осенней презентацией

На 12 сентября Apple запланировала мероприятие, где ожидается представление новой линейки продуктов, включая iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Интересно, что на фоне этой анонсированной презентации, на официальном сайте компании исчезли некоторые изделия, связанные с ремешками для часов.

Конкретно, все четыре версии браслета Apple Watch Link Bracelet уже распроданы в США, а также некоторые ремешки Modern Buckle и отдельные модели Hermès. Несмотря на то, что эти аксессуары все еще можно приобрести в некоторых розничных магазинах Apple, их отсутствие в интернет-магазине наводит на мысль о возможном скором выпуске новых продуктов.

По традиции Apple, новые ремешки обычно представляются одновременно с новыми моделями Apple Watch. Однако исчезновение из продажи браслета Link Bracelet может подразумевать его дисконтинуацию или замену усовершенствованной версией.

Следует отметить, что ожидается, что Apple Watch Series 9 получит более мощный процессор, хотя значительных изменений в дизайне не ожидается. Компания также планирует представить Apple Watch Ultra с аналогичными улучшениями, сохраняя существующий дизайн. Любые существенные изменения в механизме ремешка часов, по сообщениям, будут оставлены на будущее, возможно, для более поздних моделей Apple Watch, которые выйдут в следующем году.