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Razer выпустила новую игровую гарнитуру Razer Barracuda X

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Razer показала свою новую игровую гарнитуру с беспроводным подключением. Новинка под названием Barracuda X совместима со всеми современными консолями ПК и Android-устройствами.

Razer Barracuda X оснастили 40 мм динамиками Razer TriForce, которые, как заявляет производитель, способны обеспечить кристально чистое звучание во всех диапазонах.

Также беспроводная гарнитура оснащена фирменным микрофоном Razer HyperClear Cardioid, портом USB-C для зарядки и 3,5 мм разъёмом для проводного подключения к источнику.

В наушниках предусмотрен регулятор громкости и кнопка полного отключения микрофона. В комплекте с наушниками поставляется 1,5 м кабель.

Вес новинки составляет всего 250 г. В США Razer Barracuda X уже предлагается по цене 100 долларов.

Razer Razer Barracuda X
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