Razer представила новые эргономичную мышь и механическую клавиатуру

Это часть линейки, также состоящей из беспроводной механической клавиатуры и соответствующего коврика для мыши.

Razer наиболее известна своими полностью черными игровыми аксессуарами со светодиодной подсветкой, которые созданы для того, чтобы играть на пике возможностей. Но его последняя линейка, состоящая из беспроводной мыши, беспроводной механической клавиатуры и соответствующего коврика для мыши, намного проще по функциям и дизайну.

Pro Click за 99,99 долларов — это большая беспроводная мышь с удобной вогнутой опорой для большого пальца. Для его разработки Razer объединилась с компанией Humanscale, занимающейся офисной эргономикой. Мышь была сконструирована таким образом, чтобы запястье располагалось под углом 30 градусов, что, по словам Razer и Humanscale, может помочь предотвратить дискомфорт и травмы, такие как тендинит и синдром запястного канала.

Pro Click оснащен оптическим датчиком Razer 5G с чувствительностью до 16 000 точек на дюйм. Мышь приятно использовать, особенно металлическое колесо прокрутки с зубцами. Жаль, что Razer не встроил переключатель, чтобы колесо могло вращаться бесконечно, как это делает Logitech со многими из своих высококлассных мышей. Я также хочу, чтобы Pro Click заряжался через USB-C, а не через micro USB.

Мышь имеет две основные кнопки, две кнопки для большого пальца в форме таблеток, кнопку переключения разрешения и ее колесо прокрутки, которое можно наклонять влево или вправо. Вы можете настроить назначение кнопок и настройки с помощью программного обеспечения Razer Synapse 3, но, в отличие от большей части другого оборудования, здесь нет светодиодов, которые нужно настраивать. Pro Click может подключаться к устройству через Bluetooth или с помощью входящего в комплект беспроводного адаптера 2,4 ГГц, а Razer заявляет о 400 часах автономной работы на одной зарядке.

Другой новый продукт Razer в этой линейке — механическая клавиатура Pro Type.