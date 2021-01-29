Razer представила новую геймерскую мышь Razer Viper 8K с частотой 8000 Гц

Razer представила новую геймерскую мышь Razer Viper 8K с частотой 8000 Гц29.01.2021 23:46
Мировой производитель аксессуаров для геймеров представил самую быструю компьютерную мышь.
Razer Viper 8K стала устройством с частотой опроса 8000 Гц, а это рекордный показатель среди игровых мышек.
Для достижения такой скорости опроса датчика компания Razer использовала технологию HyperPolling.
Эта технология позволила сократить задержку сенсора с 1 миллисекунды до 1/8 миллисекунды.
Заявлено, что в Razer Viper 8K максимальная плавность в движении курсора и отсутствие микролагов в работе сенсора.
Помимо продвинутого сенсора в мышке установили оптические переключатели нового поколения и восемь программируемых кнопок.
Продажи Razer Viper 8K уже стартовали. За игровое устройство просят 80 долларов.
Просмотры:Метки: Razer, Razer Viper 8K