Razer представила компьютерную мышь весом 49 граммов за 280 долларов

Компания Razer показала свою новую компьютерную мышь, которая имеет необычный дизайн и легкий вес.

Представленная новинка получила ценник 280 долларов, а ее вес составляет всего 49 граммов. Эта мышь стала самой легкой в мире благодаря использованию экзоскелета из магниевого сплава.

Большая часть пространства в ней полая.

В модели имеется оптический датчик Razer Focus Pro 30K, оптические переключатели мыши Razer Gen-3 и беспроводная связь HyperPolling с частотой опроса 4000 Гц.

Заявленная автономность составляет 60 часов, а для зарядки через USB-C потребуется 90 минут.