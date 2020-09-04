Razer представила игровую мышь Razer Naga Pro

Большинство игровых мышей утверждают, что отлично подходят для любого типа игр, независимо от их дизайна и набора функций. Новая беспроводная мышь Razer Naga Pro доказывает, насколько хорошо она подходит для множества игр благодаря модульным боковым кнопкам с магнитным креплением, которые делают ее практичным вариантом для разных жанров, особенно тех, которые требуют нескольких команд, таких как MOBA, MMO и т. Д. Стратегии в реальном времени и игры Battle Royale, такие как Fortnite.

Naga Pro — это беспроводная версия Razer Naga Trinity 2017 года со знакомыми функциями изменения формы и возможностью подключения к компьютеру через Bluetooth или с помощью прилагаемого беспроводного приемника 2,4 ГГц. Он доступен с сегодняшнего дня по цене 149,99 долларов США.

Naga Pro выглядит как эргономичная мышь; он удобно заполнял мою ладонь, давая безымянному пальцу естественное место для отдыха. Самым большим изменением от Naga Trinity, помимо беспроводной связи, является то, что одна из трех сменных кнопочных панелей больше не имеет радиальной компоновки. Теперь это компактная группа из шести кнопок, которая принимает форму стандартных боковых кнопок и удобно располагается в пределах досягаемости моего большого пальца. Две другие пластины, одна с 12 кнопками, а другая с двумя стандартными боковыми кнопками, остались без изменений.

Naga Pro оснащена оптическим датчиком Razer Focus + с разрешением 20 000 точек на дюйм, таким же, как и в отличном DeathAdder V2, который я сейчас выбираю для лучшей проводной игровой мыши. Он также использует оптические переключатели, которые приводят в действие каждое нажатие быстрее, чем механические переключатели. Эта мышь предлагает гораздо большую гибкость с точки зрения настройки, чем любая другая мышь Razer, а также большинство опций на рынке. Каждую кнопку можно настроить с помощью программного обеспечения Razer Synapse 3. А благодаря поддержке мышью до пяти профилей со встроенным хранилищем вы можете настроить несколько различных схем управления для каждой из съемных боковых панелей кнопок.

Универсальность этой игровой мыши заключается в том, как вы можете подключить ее к компьютеру. Он поддерживает беспроводную связь на частоте 2,4 ГГц (приемник находится под съемной панелью кнопок) или Bluetooth.

Razer заявляет, что он должен обеспечить до 150 часов работы через Bluetooth и 100 часов при использовании беспроводного приемника. Naga Pro заряжается через прилагаемый кабель Micro USB, покрытый оплеткой Razer Speedflex, не допускающей заеданий. Или, если у вас есть док-станция для зарядки Razer, которая идет в комплекте с некоторыми из дорогих беспроводных мышей Razer Ultimate, Naga Pro может заряжаться, пока вы отдыхаете от нее.