Главная » Новости

Razer представила игровое кресло Arielle с подогревом и охлаждением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

На выставке CES 2025 компания Razer презентовала прототип игрового кресла под названием Arielle, которое предлагает уникальную функцию обдува теплым и холодным воздухом.

Razer представила игровое кресло Arielle с подогревом и охлаждением

Это кресло основано на модели Razer Fujin Pro Mesh и оснащено безлопастными вентиляторами, которые могут поддерживать комфортную температуру для геймера.

Кресло имеет пульт управления, позволяющий настраивать температуру в трех режимах, с возможностью изменения температуры на 2-5 °C, причем максимальная температура обдува достигает 30 °C при включенном подогреве спины.

Razer представила игровое кресло Arielle с подогревом и охлаждением

Также кресло оснащено RGB-подсветкой, которая меняет цвет в зависимости от режима работы: зеленый при обычном режиме, красный при обогреве и синий при охлаждении.

Однако у кресла есть недостаток — из-за кабеля, который необходимо подключать к сети, вращаться на 360° становится сложно, так как можно запутаться в проводах.

В данный момент Razer только представила концепт, и информации о цене или сроках начала продаж пока нет.

Razer представила игровое кресло Arielle с подогревом и охлаждением

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.