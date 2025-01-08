Razer представила игровое кресло Arielle с подогревом и охлаждением

На выставке CES 2025 компания Razer презентовала прототип игрового кресла под названием Arielle, которое предлагает уникальную функцию обдува теплым и холодным воздухом.

Это кресло основано на модели Razer Fujin Pro Mesh и оснащено безлопастными вентиляторами, которые могут поддерживать комфортную температуру для геймера.

Кресло имеет пульт управления, позволяющий настраивать температуру в трех режимах, с возможностью изменения температуры на 2-5 °C, причем максимальная температура обдува достигает 30 °C при включенном подогреве спины.

Также кресло оснащено RGB-подсветкой, которая меняет цвет в зависимости от режима работы: зеленый при обычном режиме, красный при обогреве и синий при охлаждении.

Однако у кресла есть недостаток — из-за кабеля, который необходимо подключать к сети, вращаться на 360° становится сложно, так как можно запутаться в проводах.

В данный момент Razer только представила концепт, и информации о цене или сроках начала продаж пока нет.