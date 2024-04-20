Razer представила два новых мобильных контроллера Kishi

Компания Razer представила два новых игровых контроллера — Kishi Ultra и Kishi V2, разработанных специально для мобильных устройств.

Kishi Ultra оснащен портом USB Type-C, что позволяет его использовать с различными устройствами, включая Apple iPhone 15, iPad Mini и Android-гаджеты с экраном до 8 дюймов.

Кроме того, контроллер можно подключить к компьютеру или ноутбуку через кабель. В свою очередь, Kishi V2 является более доступной по цене версией контроллера.

Razer Kishi Ultra совместим с различными смартфонами, включая Samsung Galaxy 23, Google Pixel 6 и более новые модели, а также с портативной консолью Razer Edge и другими Android-устройствами, включая складные модели.

Контроллер также может быть расширен для подключения планшетов, таких как iPad Mini или 8-дюймовые Android-планшеты.

Одной из интересных особенностей Kishi Ultra является поддержка технологии тактильной обратной связи Razer Sensa HD, которая конвертирует звук в тактильные сигналы. Однако Sensa HD не поддерживается в iOS, работая только с Android 12 и Windows 11.

Контроллер также оснащен RGB-подсветкой Chroma, расположенной под джойстиками. Для работы с Kishi Ultra требуется загрузка приложения Razer Nexus, доступного для iOS и Android.

Это приложение позволяет запускать мобильные игры и интегрироваться с сервисами Apple Arcade, Xbox Game Pass и Google Play Store.

Обе новые модели контроллеров — Kishi Ultra и Kishi V2 — уже доступны для приобретения. Kishi Ultra оценивается в $149,99, а Kishi V2 можно приобрести за $99,99.