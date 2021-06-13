Razer всегда выпускала игровые аксессуары и гаджеты по высокой цене, но в этот раз она решила создать более доступный товар.

Компания представила наушники Opus X стоимость 100 долларов. Это полноразмерные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления.

Наушники получили 40 мм излучатели и Bluetooth версии 5.0. Также в Opus X реализовали минимальную задержку звука при беспроводном подключении к игровому устройству.

На одном заряде Razer Opus X могут проработать до 40 часов без активного шумоподавления, и до 30 часов при его активации.

В продажу Opus X поступят в белом, зеленном и розовом цветах.