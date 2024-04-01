Razer начала продажи новой игровой мыши Viper V3 Pro Edition

Razer готовит новую игровую компьютерную мышь серии Viper 3, будущая новинка засветилась на Amazon France.

Следующей моделью популярной серии станет Viper V3 Pro Edition с ультралегким дизайном и весом всего 54г. Внешне Viper V3 Pro Edition похожа на Viper V3 Express Edition, самое главное внешнее отличие это отсутствие кнопки переключения DPI на верхней части корпуса.

Устройство впервые было замечено на Amazon France, где компания разместила информацию о мыши.

По данным пользователя Reddit u/xRebeckahx, Viper V3 Pro Edition уже доступна для предзаказа в некоторых регионах по цене €179.95, с ожидаемой датой отправки 17 апреля.

В описании товара на Amazon France указано, что игровая мышь получила датчик Razer Focus Pro Gen-2 с высоким разрешением в 35,000 DPI для точного управления. Оптические микропереключатели третьего поколения от Razer для сверхбыстрых кликов.

Встроенный приемник Razer HyperPolling 8000Hz для минимизации задержек.

Впечатляющее время работы от аккумулятора, которое может достигать до 100 часов.

Стоит отметить, что компания Razer официально не объявляла о выходе Razer Viper V3 Pro Edition, анонс аксессуара должен произойти в ближайшее время.

Источник: .gizmochina