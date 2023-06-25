Razer начала продавать наклейки для своих продуктов по высокой цене

Компания Razer предложила своим пользователям приобрести наклейки для некоторых своих продуктов, в числе которых ноутбуки, джойстики и игровые приставки.

Новые наклейки придутся по душе не всем, в том числе и из-за цены. Вероятно, новый продукт понравится любителям кастомизации.

Как отмечают в компании, наклейки предназначены не только для украшения девайсов, но и призваны защитить устройства от царапин.

Использовать новый продукт можно только для ноутбуков MacBook, Razer Blade, приставок Steam Deck, Xbox Series X/S, PlayStation 5, а также мобильных джойстиков Razer Kishi V2 и Razer Edge. Стоимость наклейки для ноутбука составляет 25 долларов минимум, а это около 2,1 тыс. рублей.

Для приставок украшение обойдется от 35 долларов или 3 тыс. рублей, а использовать наклейку на мобильный геймпад можно заплатив 20 долларов минимум или 1,7 тыс. рублей.