Раздача Horizon Zero Dawn в магазине PlayStation Store началась 20 апреля 2021 года

В компании Sony обещают, что геймеров ждет еще немало сюрпризов.

Так, сегодня стартовала раздача Horizon Zero Dawn в магазине PlayStation Store.

Этот блокбастер можно скачать бесплатно в рамках инициативы «Играйте дома», и более того компания предлагает полную версию игры, включая масштабное сюжетное дополнение The Frozen Wilds.

Проект повествует о смертоносных машинах, которые правят загадочным постапокалиптическим миром, где и происходят приключения девушки Элой.

Бесплатно скачать Horizon Zero Dawn предлагают до 6.00 15 мая. Также в магазине можно бесплатно скачать еще девять игр.