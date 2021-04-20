Раздача Horizon Zero Dawn в магазине PlayStation Store началась 20 апреля 2021 года

Раздача Horizon Zero Dawn в магазине PlayStation Store началась 20 апреля 2021 года20.04.2021 20:26
В компании Sony обещают, что геймеров ждет еще немало сюрпризов.
Так, сегодня стартовала раздача Horizon Zero Dawn в магазине PlayStation Store.
Этот блокбастер можно скачать бесплатно в рамках инициативы «Играйте дома», и более того компания предлагает полную версию игры, включая масштабное сюжетное дополнение The Frozen Wilds.
Проект повествует о смертоносных машинах, которые правят загадочным постапокалиптическим миром, где и происходят приключения девушки Элой.
Бесплатно скачать Horizon Zero Dawn предлагают до 6.00 15 мая. Также в магазине можно бесплатно скачать еще девять игр.
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