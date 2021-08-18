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Разборка Samsung Galaxy Z Fold3 показала, что его сложно отремонтировать

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Недавно компания Samsung представила новый Galaxy Z Fold3. Новое видео с разборкой предлагает более пристально взглянуть на внутренности устройства, а также показывает возможность ремонта устройства.

Разборка Samsung Galaxy Z Fold3 показала, что его сложно отремонтировать

PBKreviews только что опубликовал на YouTube новое видео под названием «Обзор разборки Samsung Galaxy Z Fold 3 5G с разборкой и ремонтом». Как следует из названия, создатель контента разобрал Galaxy Z Fold3 и даже поставил ему оценку, основанную на ремонтопригодности.

Разборка Samsung Galaxy Z Fold3 показала, что его сложно отремонтировать

PBKreviews дал Samsung Galaxy Z Fold3 оценку ремонта всего 2 из 10. Устройство получило такую ​​низкую оценку, поскольку это «очень сложный телефон для разборки и требует очень много времени». Интересно, что смартфоны высокого класса от южнокорейского технологического гиганта, такие как серия Galaxy S21 , в прошлом получали низкие оценки ремонтопригодности. Поэтому неудивительно, что даже Galaxy Z Fold3 будет сложно отремонтировать, особенно с учетом того, что это складной телефон.

Источник — Astera.

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