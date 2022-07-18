Разборка MacBook Air показала чип M2 и один чип памяти для модели 256 ГБ

Канал YouTube Max Tech недавно поделился видео разборки нового MacBook Air, в котором можно заглянуть внутрь модернизированного ноутбука.

В целом, внутренний дизайн нового MacBook Air похож на предыдущую модель, но более плоский корпус позволил Apple разместить внутри ноутбука батареи большего размера. Согласно техническим спецификациям Apple, новый MacBook Air оснащен аккумулятором на 52,6 Вт-ч по сравнению с аккумулятором на 49,9 Вт-ч в предыдущей модели. Тем не менее, Apple заявляет, что модели MacBook Air 2020 и 2022 годов обеспечивают до 18 часов автономной работы на одном заряде.

Разборка показывает логическую плату нового MacBook Air, которая включает в себя новый чип Apple M2. Как подтвердила Apple на прошлой неделе, разборка также показывает, что 256-гигабайтная модель нового MacBook Air оснащена только одним чипом памяти NAND, что приводит к падению скорости SSD на 30-50% в тестах производительности по сравнению с обеими моделями. емкость моделей MacBook Air и предыдущую модель с 256 ГБ памяти.

Как обычно, микросхемы памяти и ОЗУ припаяны к материнской плате нового MacBook Air, что делает очень трудным или невозможным обновление этих компонентов после покупки.

Ремонтный сайт iFixit, скорее всего, в конечном итоге опубликует более подробный разбор нового MacBook Air.