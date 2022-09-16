Разборка iPhone 14 Pro Max показала его уникальные внутренние компоненты и высокую ремонтопригодность

Серия iPhone 14 получила восторженные отзывы с некоторыми заметными улучшениями в линейке. IPhone 14 Pro Max является фирменным предложением линейки, и новое видео по разборке дало нам представление о его внутренностях. Видео от PBKreviews подробно описывает разборку iPhone 14 Pro Max. Конкретное устройство является версией для США и не имеет физического модуля SIM.

Серия iPhone 14 не слишком отличается от своих предшественников снаружи, но внутри есть некоторые существенные изменения. Первое, что отрывается при разборке, это дисплей телефона. Металлическая пластина помогает закрепить кабели, прикрепленные к двухслойной материнской плате. Металлическая пластина также способствует рассеиванию тепла телефона. Когда металлическая пластина разобрана, экран и аккумулятор можно легко отсоединить. Таким образом, ремонтопригодность экрана для iPhone 14 Pro Max высока, но это может быть дорого. Емкость аккумулятора телефона составляет 16,93 Втч.

К системе камеры телефона можно получить доступ после изучения еще нескольких компонентов. Селфи-камера имеет OIS с включенным автофокусом. Помимо отсутствия физической SIM-карты и наличия автоматической стабилизации изображения, в телефоне также есть новая функция SOS. Компонент SOS через спутник занимает немного места на материнской плате. Это замечательное дополнение, учитывая, что модель имеет тот же размер, что и iPhone 13 Pro Max. В целом, видео разборки показывает, что iPhone 14 Pro Max относительно легко ремонтировать, но это может быть дорого.