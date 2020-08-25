Разборка Apple AirPower показала проблемы устройства

Предполагаемое видео с разборкой прототипа AirPower, по-видимому, показало сложный дизайн, с которым Apple имела дело для отмененного коврика для беспроводной зарядки.

AirPower был представлен ​​в сентябре 2017 года вместе с iPhone X, но проект был отменен в марте 2019 года, поскольку Apple заявила, что коврик для беспроводной зарядки не будет соответствовать ее стандартам. Сообщается, что у устройства возникла проблема с перегревом, и если видео с разборкой реально, оно объяснит, почему у Apple возникла такая проблема. На видео показан слой внутри AirPower, плотно заполненный катушками беспроводной зарядки, и еще один слой, заполненный микросхемами. Сложность конструкции внутренних компонентов устройства могла привести к проблемам с перегревом, которые в конечном итоге вынудили Apple отказаться от проекта.

Тем не менее, по слухам, Apple возобновила разработку AirPower, по словам лидера Джона Проссера. Между тем, известный аналитик Минг-Чи Куо сказал, что Apple работает над меньшим зарядным ковриком, выпуск которого запланирован на первую половину 2020 года, хотя эти временные рамки, очевидно, изменились, если устройство реально.

В июне Проссер сказал, что Apple выяснила , как заставить AirPower работать с Apple Watch, поскольку запатентованную систему зарядки умных часов было трудно совместить с системами iPhone и AirPods. Однако остается неясным, когда Apple выпустит AirPower, если слухи верны.