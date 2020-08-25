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Разборка Apple AirPower показала проблемы устройства

25.08.2020 16:17

Предполагаемое видео с разборкой прототипа AirPower, по-видимому, показало сложный дизайн, с которым Apple имела дело для отмененного коврика для беспроводной зарядки.

AirPower был представлен ​​в сентябре 2017 года вместе с iPhone X, но проект был отменен в марте 2019 года, поскольку Apple заявила, что коврик для беспроводной зарядки не будет соответствовать ее стандартам. Сообщается, что у устройства возникла проблема с перегревом, и если видео с разборкой реально, оно объяснит, почему у Apple возникла такая проблема. На видео показан слой внутри AirPower, плотно заполненный катушками беспроводной зарядки, и еще один слой, заполненный микросхемами. Сложность конструкции внутренних компонентов устройства могла привести к проблемам с перегревом, которые в конечном итоге вынудили Apple отказаться от проекта.

Разборка Apple AirPower показала проблемы устройства

Тем не менее, по слухам, Apple возобновила разработку AirPower, по словам лидера Джона Проссера. Между тем, известный аналитик Минг-Чи Куо сказал, что Apple работает над меньшим зарядным ковриком, выпуск которого запланирован на первую половину 2020 года, хотя эти временные рамки, очевидно, изменились, если устройство реально.

В июне Проссер сказал, что Apple выяснила , как заставить AirPower работать с Apple Watch, поскольку запатентованную систему зарядки умных часов было трудно совместить с системами iPhone и AirPods. Однако остается неясным, когда Apple выпустит AirPower, если слухи верны.

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