Разбор iPhone 15 Pro показал высокую ремонтопригодность устройства

Издание 9to5Mac проанализировало видео разбора iPhone 15 Pro от YouTube-канала PBKreviews.

Выяснилось, что Apple существенно упростила конструкцию смартфона, сделав ремонт проще и дешевле. В частности, замена задней крышки требует всего нескольких простых операций — отклеить стекло и отсоединить гибкий кабель.

К крышке теперь крепятся не только катушка беспроводной зарядки MagSafe, но также вспышка и коннектор микрофон.

Компания Apple еще на презентации отметила, что снизила стоимость официального ремонта смартфонов, к примеру в iPhone 15 Pro замена задней панели оценивается в $169-199, в отличие от $499-549 за такой же ремонт iPhone 14 Pro.

В конце автор YouTube-канала поставил iPhone 15 Pro 7 баллов из 10 по ремонтопригодности.