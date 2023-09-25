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Разбор iPhone 15 Pro показал высокую ремонтопригодность устройства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Издание 9to5Mac проанализировало видео разбора iPhone 15 Pro от YouTube-канала PBKreviews.

Выяснилось, что Apple существенно упростила конструкцию смартфона, сделав ремонт проще и дешевле. В частности, замена задней крышки требует всего нескольких простых операций — отклеить стекло и отсоединить гибкий кабель.

К крышке теперь крепятся не только катушка беспроводной зарядки MagSafe, но также вспышка и коннектор микрофон.

Компания Apple еще на презентации отметила, что снизила стоимость официального ремонта смартфонов, к примеру в iPhone 15 Pro замена задней панели оценивается в $169-199, в отличие от $499-549 за такой же ремонт iPhone 14 Pro.

В конце автор YouTube-канала поставил iPhone 15 Pro 7 баллов из 10 по ремонтопригодности.

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