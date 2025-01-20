«Рассвет»: в РФ к 2023 году появится собственный спутниковый интернет

Россия запускает спутниковую группировку «Рассвет» для широкополосного интернета.

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила условия работы российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», разрабатываемой компанией «Бюро 1440». Согласно плану, группировка начнет функционировать в 2027 году и будет обеспечивать быстрый интернет по всей стране, пишет «Коммерсантъ».

К 2030 году на орбиту будут выведены 383 спутника, а общая пропускная способность составит 156 Гбит/с. Проект будет финансироваться из федерального бюджета и собственных средств компании, с общими затратами около 436 миллиардов рублей.

«Бюро 1440» получило частоты для работы наземных терминалов, которые смогут использоваться в самолетах и поездах. Важным условием является использование российской радиоэлектроники и прохождение всего трафика через контрольные станции на территории страны.

Однако эксперты предупреждают, что требование о приоритетном использовании отечественных компонентов может замедлить реализацию проекта из-за ограниченных возможностей российских производителей.