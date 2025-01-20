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«Рассвет»: в РФ к 2023 году появится собственный спутниковый интернет

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Россия запускает спутниковую группировку «Рассвет» для широкополосного интернета.

Государственная комиссия по радиочастотам утвердила условия работы российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», разрабатываемой компанией «Бюро 1440». Согласно плану, группировка начнет функционировать в 2027 году и будет обеспечивать быстрый интернет по всей стране, пишет «Коммерсантъ».

К 2030 году на орбиту будут выведены 383 спутника, а общая пропускная способность составит 156 Гбит/с. Проект будет финансироваться из федерального бюджета и собственных средств компании, с общими затратами около 436 миллиардов рублей.

«Бюро 1440» получило частоты для работы наземных терминалов, которые смогут использоваться в самолетах и поездах. Важным условием является использование российской радиоэлектроники и прохождение всего трафика через контрольные станции на территории страны.

Однако эксперты предупреждают, что требование о приоритетном использовании отечественных компонентов может замедлить реализацию проекта из-за ограниченных возможностей российских производителей.

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