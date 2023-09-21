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Рассекречены беспроводные наушники Redmi Buds 5 с активным шумоподавлением до 46 дБ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Xiaomi опубликовала тизер новых беспроводных наушников Redmi Buds 5, выход которых намечен на 21 сентября.

Несмотря на то, что официальный анонс состоится вместе с линейкой смартфонов Redmi Note 13, уже сейчас стали известны некоторые характеристики наушников. Так, они получат режим активного подавления шума до 46 дБ, для чего будет использоваться два микрофона.

Представят три цветовых варианта корпуса, отличающихся от дизайна предыдущей модели Redmi Buds 4. Кроме того, headphones поддержат стандарт Bluetooth 5.3. Ценовая политика, по словам инсайдеров, также останется прежней — около 200 юаней, что в пересчете составляет 30 долларов.

Таким образом, за две недели до презентации стали доступны первые подробности о характеристиках и функциях грядущих беспроводных наушников Redmi Buds 5 от Xiaomi.

Redmi Buds 5
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