Рассекречен процессор будущего Samsung Galaxy Note 20

В новом флагмане от компании Samsung установят процессор от компании Qualcomm. Об этом стало известно после изучения кода ядра прошивки смартфонов Galaxy S20 и Galaxy Z Flip.

Специалисты обнаружили упоминание Galaxy Note 20 со стилусом и нового раскладного смартфона Galaxy Fold 2.

В этих аппаратах корейский производитель установит Snapdragon 865. Упоминание о чипе серии Exynos отсутствует.

Не исключено, что в Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 вовсе не будет процессоров, разработанных собственными силами Samsung.

Также было найдено упоминание о неизвестном смартфоне под названием Project Zodiac, а это название присутствует в коде ядра Galaxy Z Flip.

Предполагается, что Project Zodiac станет еще одним раскладным смартфоном, но только исключительно для китайского рынка.