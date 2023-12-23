Рассекречен мощный смартфон OnePlus Ace 3

По информации, раскрытой китайским оператором China Telecom, глобальная премьера смартфонов OnePlus 12 и OnePlus 12R состоится 23 января.

OnePlus пока не делает официальных заявлений относительно этих моделей, но China Telecom уже раскрыл все подробности, включая изображения, характеристики и цены.

В Китае OnePlus 12R будет называться OnePlus Ace 3 и будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Топовая версия будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

OnePlus Ace 3 получит OLED-дисплей с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2480 х 1264 пикселей. Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп, а основная камера будет состоять из сенсоров с разрешением 50, 8 и 2 Мп.

Емкость аккумулятора составит 5500 мА•ч, предположительно, с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Габариты OnePlus Ace 3 будут составлять 163,3 x 75,27 x 8,8 мм, а вес – 207 граммов.

В Китае смартфон поступит в продажу 31 января 2024 года. Цены также не являются низкими: модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 465 долларов, модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти — 520 долларов, а модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти — 560 долларов.

В китайском сегменте рынка за 465 долларов можно приобрести Redmi K70 Pro с аналогичным объемом памяти, экраном 2К и улучшенной камерой, а главное — с процессором Snapdragon 8 Gen 3.