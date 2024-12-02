Распространение Windows 11 замедлилось в ноябре 2024 года

Распространение Windows 11 по всему миру неожиданно замедлилось, сообщается в ежемесячном отчёте Statcounter.

В ноябре доля Windows 11 среди всех операционных систем Microsoft составила 34,94%, тогда как в октябре этот показатель достигал 35,58%. Лидером рынка по-прежнему остаётся Windows 10 с долей 61,83%, увеличившейся с 60,95% в прошлом месяце.

С мая 2024 года доля Windows 11 росла каждый месяц, начиная с 27,67% в мае и достигая 33,42% в сентябре. Журналисты издания Neowin не смогли объяснить это замедление.

С окончанием поддержки Windows 10 через десять месяцев, высокая доля этой операционной системы вызывает беспокойство. Специалисты отмечают, что Microsoft не смогла перевести большую часть пользователей на Windows 11 за три года.

На российском рынке Windows 10 остаётся самой популярной системой с долей 77,58% в ноябре, в то время как доля Windows 11 составляет 16,87%.