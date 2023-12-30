Раскрыты все основные характеристики новых Oppo Reno 11 и Reno 11 Pro

Запуск новых моделей состоится в ближайшее время в Малайзии, что было подтверждено на официальной странице компании. Предварительные заказы на смартфоны уже начали принимать, хотя стоимость еще не раскрыта.

Согласно утечкам, смартфоны Oppo Reno 11 и Reno 11 Pro будут работать на операционной системе ColorOS 14. Отмечается, что Reno 11 Pro будет поддерживать быструю зарядку SuperVOOC Flash Charge мощностью 80 Вт, в то время как базовая модель Oppo Reno 11 будет оснащена зарядкой SuperVOOC Flash Charge мощностью 67 Вт.

Предполагается, что смартфоны поступят в продажу уже в начале следующего месяца и после запуска в Малайзии будут доступны также в Индии и Европе. Стоит отметить, что есть некоторые небольшие различия между китайскими и глобальными версиями устройств.

Одной из ключевых особенностей новых моделей станет их камера. Оба смартфона оснащены 32-мегапиксельной телефотокамерой и основными камерами с оптической стабилизацией изображения (OIS), что позволит получать потрясающие фотографии.

В частности, Oppo Reno 11 будет иметь основной объектив Sony LYT 600 50 МП, телефотообъектив 32 МП и широкоугольный объектив 8 МП. Тогда как Oppo Reno 11 Pro будет оснащен основным объективом Sony IMX890 50 МП, телефотообъективом 32 МП и широкоугольным объективом 8 МП. Оба смартфона также получат фронтальную камеру на 32 МП.

Дисплеи новых устройств будут иметь большую диагональ в 6,7 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана Oppo Reno 11 составит 1080 x 2412 пикселей, а у Pro-модели — 1240 x 2772 пикселей. Оба смартфона будут оснащены оптическим сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Oppo Reno 11 будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7050, а Oppo Reno 11 Pro — на процессоре MediaTek Dimensity 8200.

Oppo Reno 11 будет оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт SuperVOOC Flash Charge. В то время как у Oppo Reno 11 Pro ёмкость аккумулятора составит 4600 мАч, а быстрая зарядка будет — 80 Вт SuperVOOC Flash Charge.

Размеры Oppo Reno 11 составят 162,4 x 74,3 x 7,99 мм, а вес будет составлять 182 грамм. Oppo Reno 11 Pro будет немного тоньше и легче, со следующими размерами: 162,4 x 74,1 x 7,66 мм и весом 181 грамм.

Оба смартфона поддерживают два слота для Nano SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, ИК-передатчик и USB Type-C 2.0.

Остальные элементы дизайна смартфонов остаются неизменными и соответствуют предыдущим моделям Reno.