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Раскрыты варианты дизайна и цвета нового Xiaomi CIVI 4 Pro

Автор На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

Xiaomi подтвердила, что их предстоящий смартфон под названием CIVI 4 Pro будет выпущен 21 марта. Этот смартфон будет оснащен недавно выпущенной SoC Snapdragon 8s Gen 3, которая является урезанной версией чипа Snapdragon 8 Gen 3, предназначенной для флагманских устройств 2024 года.

Раскрыты варианты дизайна и цвета нового Xiaomi CIVI 4 Pro

Перед выпуском были представлены официальные рендеры CIVI 4 Pro, которые раскрывают его доступные цветовые варианты. Согласно недавнему сообщению Xiaomi на Weibo, CIVI 4 Pro будет доступен в трех цветах: Spring Field Green, Soft Mist Pink и Breeze Blue. Также было подтверждено, что телефон будет доступен в черном цвете.

Spring Field Green будет выделяться среди всех цветовых вариантов. Его блестящая задняя панель создает естественные весенние оттенки и узоры, напоминающие текущую воду, благодаря новому процессу «красочного золочения». Вариант Spring Field Green также будет иметь текстурированную заднюю панель, возможно, изготовленную из веганской кожи.

Тизер также показывает, что CIVI 4 Pro будет иметь камеру в форме таблетки в верхней части центра. Кроме того, он обладает ровными рамками и плоскими краями. Система камер также имеет бренд Leica, что обычно указывает на то, что камеры настроены с участием Leica.

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1080, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены дополнительные подробности, следите за обновлениями.

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