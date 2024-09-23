Раскрыты цены на юбилейные Sony PS5 и DualSense в цветах PS1

Sony объявила о выпуске коллекции PlayStation, посвящённой 30-летию бренда, которая включает ограниченные версии консолей и контроллеров.

Коллекция была представлена на прошлой неделе и повторяет дизайн первой PlayStation с серым цветом и четырёхцветным логотипом.

В коллекции будут пять моделей, которые выйдут 21 ноября 2024 года. Среди них:

Комплектация PlayStation 5 Pro: включает консоль PS5 Pro, контроллеры DualSense и DualSense Edge, зарядную станцию и лицевые панели. Также в комплект входят вертикальная подставка и коллекционные предметы.

Комплектация PlayStation 5 Digital Edition: включает консоль Digital Edition PS5 (Slim), контроллер DualSense и лицевые панели. Также есть вертикальная подставка и специальные предметы.

Предзаказ на комплект PS5 Pro, PlayStation Portal и беспроводной контроллер DualSense Edge начнётся 26 сентября только в магазине PlayStation Direct. Комплект Digital Edition и контроллер DualSense будут доступны у авторизованных реселлеров.

Что касается цен, то комплект консоли PS5 Slim (Digital Edition) будет стоить $499,99, что на $50 больше, чем классическая модель. В Европе предполагаемая цена составит около €519,99 и £449,99.

Беспроводной контроллер DualSense ограниченного выпуска обойдётся в $79,99. В Европе его цена будет примерно €79,99 и £69,99.

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