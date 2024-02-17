Раскрыты цены и характеристики смартфона Vivo Y200e 5G для Индии

Vivo готовится к выпуску нового смартфона Y200e 5G на индийском рынке, его официальный дебют запланирован на 22 февраля. Информатор Абхишек Ядав утечкой раскрыл некоторые подробности о цене и характеристиках устройства.

Согласно утечке, Vivo Y200e будет доступен в двух вариантах: с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Максимальная розничная цена составит 23 999 рупий и 25 999 рупий соответственно.

Но не только цена стала известна. Утечка также раскрыла некоторые ключевые характеристики смартфона. Vivo Y200e будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и технологией AMOLED. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 4 Gen 2.

Смартфон предложит до 8 ГБ оперативной памяти и будет работать на новейшей версии операционной системы Android 14 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 14. Батарея емкостью 5000 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Относительно камер, Vivo Y200e будет обладать 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Камера сопровождается 2-мегапиксельным датчиком глубины и датчиком мерцания.

Однако самая интересная деталь утечки заключается в том, что задняя панель смартфона будет иметь прочную отделку из экокожи. Предполагается, что оранжевый вариант будет иметь текстурированный рисунок на кожаной задней панели, тогда как синий вариант может иметь пластиковую или стеклянную заднюю панель.

Наконец, Vivo подтвердила на своем официальном Твиттере, что смартфон Y200e будет оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Этот дополнительный уровень безопасности обеспечит удобство использования для пользователей.