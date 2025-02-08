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Раскрыты цена, дата релиза и характеристики Google Pixel 9a

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Слухи о новом смартфоне Google Pixel 9a становятся все более активными.

Раскрыты цена, дата релиза и характеристики Google Pixel 9a

По информации AndroidHeadlines, модель на 128 ГБ будет стоить 499 долларов в США, что соответствует цене предыдущей версии Pixel 8a. Версия на 256 ГБ обойдется в 649 долларов, что на 40 долларов дороже предшественника.

Смартфон должен дебютировать 26 марта 2025 года, а предварительные заказы начнутся 19 марта. Устройство будет доступно в четырех цветах.

В Европе также ожидается тот же график: предварительные заказы с 19 марта, а продажи с 26 марта. Цена модели на 128 ГБ составит 549 евро, а на 256 ГБ — 649 евро.

Среди значительных улучшений можно отметить аккумулятор на 5100 мАч, процессор Google Tensor G4 и основную камеру на 48 Мп.

 

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