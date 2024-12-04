Раскрыты технические характеристики смартфона OnePlus 13R

Смартфон OnePlus 13R близок к своему официальному дебюту, который может состояться в январе 2024 года. Ожидается, что он станет глобальной версией OnePlus Ace 5, который будет представлен в Китае в декабре. Последние данные инсайдера OnLeaks раскрыли детали о характеристиках нового устройства.

OnePlus 13R будет иметь 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1264×2780 пикселей, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 450 PPI. Дисплей будет улучшен по сравнению с предшественником, обеспечивая повышенную яркость для комфортного просмотра.

Внутри смартфона будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, который обещает лучшую производительность по сравнению с предыдущей моделью. OnePlus 13R будет иметь 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, с возможными дополнительными вариантами.

Смартфон будет оснащён тройной основной камерой: 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и ещё одним 50-мегапиксельным датчиком. Фронтальная камера составит 16 мегапикселей. Улучшенный дополнительный 50-мегапиксельный сенсор обещает лучшее качество снимков.

Аккумулятор OnePlus 13R будет ёмкостью 6000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт. Он обеспечит хорошее время автономной работы, хотя зарядка будет немного медленнее, чем у OnePlus 12R.

Устройство будет работать на OxygenOS 15.0 на базе Android 15 и предложит функции, такие как Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C и встроенный оптический датчик отпечатков пальцев.