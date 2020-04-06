Раскрыты способы увеличения скорости интернета при карантине

Для увеличения скорости интернета нужно правильно разместить домашний роутер и возможно перенастроить его.

Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.

Так, на работу роутера может влиять микроволновая печь и другие бытовые приборы, поэтому лучше всего роутер разместить подальше от приборов.

Также роутер стоит настроить на работу в многоканальном режиме, если он способен работать на частоте до 5 гигагерц.

Следует еще проверить компьютеры на вирусы, которые также замедляют и нагружают сеть.