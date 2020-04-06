Раскрыты способы увеличения скорости интернета при карантине

Раскрыты способы увеличения скорости интернета при карантине06.04.2020 14:47
Для увеличения скорости интернета нужно правильно разместить домашний роутер и возможно перенастроить его.
Из-за карантина многие начали активно использовать интернет, что привело к снижению скорости, но порой со скоростью интернета все в порядке, и нужно правильно настроить беспроводное оборудование.
Так, на работу роутера может влиять микроволновая печь и другие бытовые приборы, поэтому лучше всего роутер разместить подальше от приборов.
Также роутер стоит настроить на работу в многоканальном режиме, если он способен работать на частоте до 5 гигагерц.
Следует еще проверить компьютеры на вирусы, которые также замедляют и нагружают сеть.
Просмотры: