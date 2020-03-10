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Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro

10.03.2020 19:49

Новый смартфон рассекретят через два дня, а накануне в Сети появились подробные характеристики модели Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Источником стал инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). По его информации аппарат будет оснащен 6,67-дюймвым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц.

Сканер отпечатков пальцев в модели будет установлен на боковой грани, а на задней панели будет располагаться камера с модулями на 48, 8, 5 и 5 Мп.

О разрешении фронтальной камеры не упоминается. Процессор в модели будет Snapdragon 720G. Оперативной памяти окажется 4 или 6 ГБ, а встроенной будет 64 или 128 ГБ.

За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5 020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.

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