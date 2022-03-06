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Раскрыты подробности о новом среднебюджетном смартфоне Samsung Galaxy A33

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Уже скоро в модельной линейке Samsung появится новый смартфон Galaxy A33.
Это будет модель из среднего класса, о которой уже известны первые подробности. Согласно инсайдерской информации, в смартфоне установят процессор Exynos 1280, который дополнят 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Сообщается также, что возможно в линейке предложат вариант с Exynos 1200 и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон также получит поддержку работы в сетях пятого поколения, и будет иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Работать новинка будет под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой. Что касается экрана, то его диагональ составит 6,4 дюйма, а выполнен он по технологии Super AMOLED и имеет частоту обновления 90 Гц. Под экраном установят сканер отпечатков пальцев.

За автономность ответит батарея на 5 000 мАч с поддержкой 25-ватной зарядки, при этом в коробке предложат блок на 15 Вт. Разъема для наушников у модели не будет. Говоря о сроках выхода, то пока сообщается, что презентация и продажи стартуют в начале года. Предполагаемая стоимость составит 369 евро за версию 8/128 ГБ.

Samsung Samsung Galaxy A33
ASTERA
Выходные данные
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