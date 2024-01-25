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Раскрыты подробности о новом процессоре SoC MediaTek Dimensity 9400

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В рамках технологического прогресса, чипсеты станут одними из первых, которые получат 3-нанометровый техпроцесс, однако при этом они потеряют энергоэффективные ядра.

Процессоры MediaTek Dimensity 9400 будут использовать второе поколение 3-нанометрового техпроцесса, известного как «N3E».

Ожидается, что этот новый техпроцесс повысит производительность чипов на 3-4% и энергоэффективность на 5-10%, а также обеспечит более высокий уровень годной продукции, что поможет снизить стоимость процессоров.

Предварительные данные указывают на то, что MediaTek Dimensity 9400 будет использовать технологии компании ARM.

Ожидается, что этот флагманский чип будет иметь высокопроизводительные ядра Cortex-X5, но пока не сообщается о составе остальных кластеров.

Однако известно, что Dimensity 9400 не будет использовать энергоэффективные решения, как у текущего чипа Dimensity 9300, и будет включать в себя как топовые, так и ядра средней производительности.

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