Раскрыты подробности о грядущем смартфоне Xiaomi Mi 10S

Китайская компания во второй половине года представит смартфон с названием Xiaomi Mi 10S, о котором уже появились первые подробности.

Как сообщили в сети инсайдеры Xiaomi Mi 10S будет оснащен экраном AMOLED с разрешением Full HD+ (2160×1080 пикселей), а частота обновления составит 120 Гц.

Кроме этого, в модели в отличие от уже представленных в линейке смартфонов, будет установлен экран 6,67 дюйма.

Еще известно о наличии в аппарате процессора Snapdragon 865 и 5G-модема. Другие подробности о новинке пока не известны.