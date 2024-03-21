Главная » Новости

Раскрыты подробности о грядущем смартфоне Pixel 8a от Google

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Инсайдеры выяснили подробности о преемнике смартфона Pixel 7a, который будет представлен в этом году.

Раскрыты подробности о грядущем смартфоне Pixel 8a от Google

Если верить источнику, то Pixel 8a получит заметные улучшения, а также будет более доступным. Например, одной из главных проблем предыдущей модели, Pixel 7a, был дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Однако, согласно данным, Pixel 8a будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что соответствует возможностям флагманской модели Pixel 8. Оба телефона также будут иметь яркие OLED-панели с яркостью 1400 нит.

Pixel 8a получит существенный прирост производительности благодаря применению процессора Google Tensor G3, который также используется в модели Pixel 8.

Хотя камеры в серии Pixel A всегда отличались благодаря уникальным алгоритмам обработки изображений от Google, аппаратное обеспечение не всегда соответствовало ожиданиям.

В Pixel 8a будет использоваться тот же 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX787, что и в предыдущей модели 7a, однако благодаря процессору Tensor G3 можно ожидать значительных улучшений в качестве снимков.

Одной из наиболее разочаровывающих особенностей телефонов Pixel была их ограниченная доступность. Например, модель 7a была доступна всего в 21 стране. Однако утечка информации о Pixel 8a говорит о том, что Google планирует расширить продажи в 11 новых регионах, включая Восточную Европу.

Все эти улучшения и расширение доступности делают Pixel 8a очень ожидаемым устройством на рынке смартфонов. Остается только ждать официального анонса от Google, чтобы узнать все подробности и дату релиза нового телефона.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.