Раскрыты подробности о грядущем смартфоне Pixel 8a от Google

Инсайдеры выяснили подробности о преемнике смартфона Pixel 7a, который будет представлен в этом году.

Если верить источнику, то Pixel 8a получит заметные улучшения, а также будет более доступным. Например, одной из главных проблем предыдущей модели, Pixel 7a, был дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Однако, согласно данным, Pixel 8a будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что соответствует возможностям флагманской модели Pixel 8. Оба телефона также будут иметь яркие OLED-панели с яркостью 1400 нит.

Pixel 8a получит существенный прирост производительности благодаря применению процессора Google Tensor G3, который также используется в модели Pixel 8.

Хотя камеры в серии Pixel A всегда отличались благодаря уникальным алгоритмам обработки изображений от Google, аппаратное обеспечение не всегда соответствовало ожиданиям.

В Pixel 8a будет использоваться тот же 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX787, что и в предыдущей модели 7a, однако благодаря процессору Tensor G3 можно ожидать значительных улучшений в качестве снимков.

Одной из наиболее разочаровывающих особенностей телефонов Pixel была их ограниченная доступность. Например, модель 7a была доступна всего в 21 стране. Однако утечка информации о Pixel 8a говорит о том, что Google планирует расширить продажи в 11 новых регионах, включая Восточную Европу.

Все эти улучшения и расширение доступности делают Pixel 8a очень ожидаемым устройством на рынке смартфонов. Остается только ждать официального анонса от Google, чтобы узнать все подробности и дату релиза нового телефона.