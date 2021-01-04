Новый фитнес-браслет OnePlus Band будет главным конкурентом Xiaomi Mi Band 5

Скоро на рынке фитнес-браслетов у модели Xiaomi Mi Band 5 появится конкурент, который официально будет представлен уже 11 января.

Новинка от компании OnePlus дебютирует с названием OnePlus Band на территории Индии. Незадолго до официального анонса стали известны главные подробности о новинке.

Как сообщили авторитетные источники, предварительная стоимость фитнес-браслета составит 35 долларов. В нем установят 1,1-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED.

Среди возможностей будет постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений, а также возможность определения уровня кислорода в крови.

Аккумулятор в новинке обеспечит 14 дней автономной работы, а еще в ней предложат 13 режимов тренировок.

Еще сообщается о том, что в новом OnePlus Band реализуют защиту от воды и внешних воздействий по стандарту IP68. Больше подробностей станет известно уже 11 января.