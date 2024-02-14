В Сеть запустили детали первого смартфона автопроизводителя Polestar

Гигант автомобильной индустрии Geely взял шаг в новую сферу, представив свой собственный смартфон.

Под брендом Polestar, дочерней компании Geely, разработка смартфона осуществляется при участии Meizu, еще одной дочерней компании Geely. Это стратегическое сотрудничество соответствует видению Geely о плавной интеграции технологий в различные области.

Команда GSMChina, анализируя базу данных IMEI, раскрыла интересные детали о готовящемся смартфоне Polestar. Удивительно, что телефон Polestar имеет модельный номер «M392S» и практически идентичные характеристики с Meizu 20 Infinity.

Оба устройства оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и обещают предложить премиальные функции, которые принесли успех Meizu 20 Infinity.

Это сотрудничество между Polestar и Meizu выходит за рамки обычной разработки смартфонов. Geely явно стремится создать всеобъемлющую экосистему, подобную Xiaomi HyperOS.

Компания Geely сосредотачивает свое внимание не только на производстве электромобилей, но и активно осваивает технологический сектор.