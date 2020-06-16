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Раскрыты первые подробности о складном iPhone от Apple

16.06.2020 16:32

Многие производители смартфонов работают над своими складными устройствами. Не исключением стала и компания Apple, которая также создает подобный аппарат, но вот когда он выйдет пока неизвестно.
При этом первые подробности о таком проекте уже опубликовали инсайдеры. Авторитетный источник сообщил, что у американской компании уже есть прототип складного iPhone, но назвать его устройством со складным экраном сложно.

Дело в том, что Apple придумала свое решение и ее аппарат имеет фактически два экрана, которые будут объединяться при помощи интересного и уникального механизма.

В сложенном состоянии в смартфоне два раздельных экрана, но при его раскрытии получается почти незаметная щель между экранами.

Также источник сообщает, что дизайн модели напоминает iPhone 11, и в ней также есть вырез, в котором расположенных датчики системы Face ID.

Стоит отметить, что если смартфон с таким решением действительно будет выпущен, то он окажется надежнее в сравнении с уже представленными на рынке аналогами складных смартфонов.

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