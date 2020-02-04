Раскрыты первые подробности о новом Redmi 9

Раскрыты первые подробности о новом Redmi 904.02.2020 19:36
Бренд Redmi готовит к презентации не только Redmi K30 Pro, но и новые Redmi 9 и Redmi Note 9.
В Сети уже появились первые подробности об одной из новинок, которые должны оказаться лучше своих предшественников по ряду параметров.
Так, например, Redmi 9 в отличие от своего предшественника должен получить экран больше, но насколько пока не уточняется.
Модели приписывают немного больше емкость батареи. Сейчас для смартфона предлагают АКБ на 5 000 мАч.
В качестве платформы будет использоваться MediaTek Helio G70, которая будет более производительной, чем у актуальной модели.
И еще источник сообщил об одной конфигурации. В ней будет доступно 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Вероятно будут варианты и с большим объёмом памяти.
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