Раскрыты первые подробности о новом Redmi 9

Бренд Redmi готовит к презентации не только Redmi K30 Pro, но и новые Redmi 9 и Redmi Note 9.

В Сети уже появились первые подробности об одной из новинок, которые должны оказаться лучше своих предшественников по ряду параметров.

Так, например, Redmi 9 в отличие от своего предшественника должен получить экран больше, но насколько пока не уточняется.

Модели приписывают немного больше емкость батареи. Сейчас для смартфона предлагают АКБ на 5 000 мАч.

В качестве платформы будет использоваться MediaTek Helio G70, которая будет более производительной, чем у актуальной модели.

И еще источник сообщил об одной конфигурации. В ней будет доступно 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Вероятно будут варианты и с большим объёмом памяти.