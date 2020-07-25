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Раскрыты первые подробности о новой линейке OnePlus 8T

25.07.2020 15:37

Компания OnePlus уже работает над новой линейкой смартфонов OnePlus 8T, упоминание о которых недавно обнаружили в коде OnePlus Camera.
Благодаря этому были раскрыты первые подробности о новинках и оказалось, что они будут иметь камеры не хуже, чем у конкурентов.

В частности, выяснилось, что в новинках будет установлена основная камера с главным датчиком на 64 Мп, в то время как OnePlus 7 был оснащен 48-Мп модулем.

Обычное приложение для камер смартфонов уже дорабатывают под новые технические характеристики.

Известно, что по умолчанию камера будет способна снимать в разрешении 16 Мп, как и другие устройства с 64 Мп модулем.

О других характеристиках нового OnePlus 8T информации пока нет.

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