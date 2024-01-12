Раскрыты первые подробности о грядущем смартфоне Huawei P70

Согласно последним утечкам, Huawei работает над своей следующей флагманской серией смартфонов, Huawei P70. Утечки указывают на то, что P70 будет иметь изогнутые дисплеи, однако разрешение дисплея может быть менее стандартного 2K, возможно, 1,5 K.

Источник также сообщает, что базовая модель P70 может быть оснащена чипом Kirin 9000S, таким же, как в серии Mate 60. Это восьмиядерный процессор с различными высокопроизводительными и производительными ядрами, а также графическим процессором Mali-G710 MC10.

Также в сети появились и рендерные изображения задней панели Huawei P70, где показали, что дизайн модуля камеры будет отличаться от предыдущей модели Huawei P60.

Рендер демонстрирует тройную камеру, размещенную в большом прямоугольном модуле со скругленными углами. Объективы расположены в треугольной форме, а на модуле виден фирменный знак XMAGE.

Источник: gizmochina.com.