Раскрыты первые подробности о грядущем недорогом iPhone SE 4

Следующая модель iPhone SE 4, которую планирует выпустить Apple, будет иметь совершенно новый дизайн и больший дисплей по сравнению с предыдущими версиями iPhone SE. В отличие от устаревшего дизайна iPhone 8, который использовался ранее, новый iPhone SE 4 будет иметь современный вид, напоминающий базовую модель iPhone 14.

Согласно информации от MacRumors, iPhone SE 4 будет использовать модифицированный корпус iPhone 14 с плоским дизайном. Это означает, что новый бюджетный смартфон Apple не будет иметь кнопку «Домой» с Touch ID, вместо нее будет использоваться Face ID.

Ожидается, что iPhone SE 4 будет легче iPhone 14 на примерно 6 граммов. Это связано с тем, что устройство будет оснащено только одной задней камерой разрешением 48 мегапикселей, что подтверждается внутренней документацией Apple.

В то время как размеры корпуса iPhone SE 4 останутся такими же, как у базовой модели iPhone 14, устройство получит две важные особенности, которые отличают его от предыдущих моделей iPhone — многофункциональную кнопку Action Button и порт USB-C.

По прогнозам MacRumors, ожидается, что iPhone SE 4 будет выпущен в 2025 году. Однако ранее сообщалось, что Apple готовится выпустить специальную версию смартфона уже весной 2024 года по цене около 500 долларов.