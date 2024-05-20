Раскрыты первые подробности и дизайн ноутбуков Samsung на Snapdragon X Elite

Samsung готовится внести революцию на ноутбуковом рынке с предстоящими моделями, оснащенными процессором Qualcomm Snapdragon X Elite.

Согласно информации от известного инсайдера Роланда Квандта, компания готовится представить три устройства, включая два варианта Galaxy Book4 Edge и версию Pro.

Galaxy Book4 Edge будет доступен в двух размерах с дисплеями 14 и 16 дюймов, в то время как версия Pro будет иметь экран размером только 16 дюймов. Кроме того, ноутбуки будут оснащены разными процессорами Snapdragon X Elite.

Утечки информации указывают на то, что Galaxy Book4 Edge будет работать на процессоре X1P-80-100, 12-ядерном чипе с тактовой частотой до 4 ГГц.

В то же время Book4 Edge Pro, скорее всего, будет использовать более мощный чип X1P-84-100, работающий на впечатляющей частоте 4,2 ГГц. Оба варианта будут обладать 16 ГБ оперативной памяти.

Новые ноутбуки ожидаются с несколькими другими характеристиками, включая 3K AMOLED-дисплеи с изогнутыми краями и яркостью до 400 нит. В число портов войдут два разъема Type-C, полноразмерный HDMI-порт и разъем для наушников 3,5 мм.

В моделях с 16-дюймовыми экранами также будет присутствовать разъемы USB Type-A, слот для карт памяти microSD и полноразмерная клавиатура с цифровым блоком.

Предварительная информация указывает на то, что эти 16-дюймовые ноутбуки будут доступны в ярком цвете «Арктический синий» и их стоимость ожидается около €1800.