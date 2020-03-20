Раскрыты параметры камер премиум-смартфона Huawei P40 Pro PE

Меню
Поиск

USD/RUB: 80.16 EUR/RUB: 87.27 BTC/USD: 8756.9

20 апреля : пятница

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Раскрыты параметры камер премиум-смартфона Huawei P40 Pro PE

20.03.2020 23:54

Презентация новых флагманских моделей смартфонов будет проходить 26 марта, а до этого дня инсайдеры выяснили, какая камера будет установлена в версии Huawei P40 Pro PE.
Это премиальный вариант смартфона, в котором основная камера получит сразу пять датчиков. Первый и самый главный будет иметь разрешение 52 Мп с F/1,8.

Присутствует и оптическая стабилизация. Второй модуль получит разрешение 40 Мп и это будет широкоугольный датчик с F/1,8.

Еще один модуль это датчик ToF, четвертым становится сенсор на 8 Мп с F/2,0 и трехкратным оптическим зумом, и наконец пятым окажется еще телевик с неназванным разрешением, оптической стабилизацией и 10-кратным зумом.

Селфи-камера в Huawei P40 Pro PE будет разрешением 32 Мп с F/2.0, а дополнит ее датчик ToF.

Что касается других характеристики смартфона, то ему приписывают Kirin 990 5G, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ и экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги