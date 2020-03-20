Раскрыты параметры камер премиум-смартфона Huawei P40 Pro PE

Презентация новых флагманских моделей смартфонов будет проходить 26 марта, а до этого дня инсайдеры выяснили, какая камера будет установлена в версии Huawei P40 Pro PE.

Это премиальный вариант смартфона, в котором основная камера получит сразу пять датчиков. Первый и самый главный будет иметь разрешение 52 Мп с F/1,8.

Присутствует и оптическая стабилизация. Второй модуль получит разрешение 40 Мп и это будет широкоугольный датчик с F/1,8.

Еще один модуль это датчик ToF, четвертым становится сенсор на 8 Мп с F/2,0 и трехкратным оптическим зумом, и наконец пятым окажется еще телевик с неназванным разрешением, оптической стабилизацией и 10-кратным зумом.

Селфи-камера в Huawei P40 Pro PE будет разрешением 32 Мп с F/2.0, а дополнит ее датчик ToF.

Что касается других характеристики смартфона, то ему приписывают Kirin 990 5G, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ и экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц.