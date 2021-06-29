Главная » Новости

Раскрыты особенности нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 12 Ultra

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением своих флагманских аппаратов и недавно были раскрыты главные особенности смартфона Xiaomi Mi 12 Ultra.

Если верить источникам, то Xiaomi Mi 12 Ultra будет иметь камеру высокого разрешения. В частности, новинке приписывают основной модуль на 192 Мп с оптическим форматом 1 дюйм.

Этот датчик позволит делать более качественные снимки при недостаточной освещенности. Другие модели новой линейки, такого модуля не получат.

Еще в смартфоне появится подэкранная камера с возможностью качественное съемки фото и видео.

Разрешение этой камеры пока не раскрывается, но известно, что в смартфоне будет поддержка проводной 120-ватной зарядки.

Более того, аппарату приписывают еще и поддержку 1000-ватной беспроводной зарядки. Другие подробности пока не известны.

 

Xiaomi Xiaomi Mi 12 Ultra
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов