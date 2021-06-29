Китайская компания Xiaomi работает над новым поколением своих флагманских аппаратов и недавно были раскрыты главные особенности смартфона Xiaomi Mi 12 Ultra.

Если верить источникам, то Xiaomi Mi 12 Ultra будет иметь камеру высокого разрешения. В частности, новинке приписывают основной модуль на 192 Мп с оптическим форматом 1 дюйм.

Этот датчик позволит делать более качественные снимки при недостаточной освещенности. Другие модели новой линейки, такого модуля не получат.

Еще в смартфоне появится подэкранная камера с возможностью качественное съемки фото и видео.

Разрешение этой камеры пока не раскрывается, но известно, что в смартфоне будет поддержка проводной 120-ватной зарядки.

Более того, аппарату приписывают еще и поддержку 1000-ватной беспроводной зарядки. Другие подробности пока не известны.