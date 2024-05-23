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Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 13 с камерой на 108 Мп

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Ожидается, что Redmi 13 станет одним из популярных среднебюджетных устройств бренда. Инсайдеры раскрыли характеристики и цены различных модификаций этого гаджета.

Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 13 с камерой на 108 Мп

Предполагается, что на мировом рынке Redmi 13 будет оснащен 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Объем оперативной памяти составит 6/8 ГБ, а встроенной памяти будет 128/256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты памяти.

Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 13 с камерой на 108 Мп

Основная камера смартфона будет иметь разрешение 108 Мп, а фронтальная камера — 13 Мп. Также были упомянуты HyperOS на базе Android 14, аккумулятор емкостью 5030 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки и сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным, версия с 6/128 ГБ памяти будет стоить €199, а модель с 8/256 ГБ — €229.

Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 13 с камерой на 108 Мп Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 13 с камерой на 108 Мп Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 13 с камерой на 108 Мп

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