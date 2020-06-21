Раскрыты основные характеристики смартфона Motorola Edge Lite

Компания Motorola скоро выпустит новый смартфон, который будет предлагать по предварительной цене около 400 евро.

Недавно в Сети появились его основные характеристики, включая данные о модулях камеры.

Новый смартфон Motorola Edge Lite, как выяснилось, будет иметь процессор Snapdragon 765, а за его автономность будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Процессор будет дополнять 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти. Экран получит диагональ 6,7 дюйма с частотой обновления 90 ГЦ и разрешением 2520 х 1080 точек.

Основная камера будет иметь четыре датчика на 48, 16, 8 и 5 Мп, а для селфи будет доступна камера с модулями на 8 и 2 Мп.

Кроме этого в аппарате заявлен модуль NFC. Пока о сроках презентации и выхода нового смартфона информации нет.