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Раскрыты основные характеристики смартфона Motorola Edge Lite

21.06.2020 15:02

Компания Motorola скоро выпустит новый смартфон, который будет предлагать по предварительной цене около 400 евро.
Недавно в Сети появились его основные характеристики, включая данные о модулях камеры.

Новый смартфон Motorola Edge Lite, как выяснилось, будет иметь процессор Snapdragon 765, а за его автономность будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Процессор будет дополнять 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти. Экран получит диагональ 6,7 дюйма с частотой обновления 90 ГЦ и разрешением 2520 х 1080 точек.

Основная камера будет иметь четыре датчика на 48, 16, 8 и 5 Мп, а для селфи будет доступна камера с модулями на 8 и 2 Мп.

Кроме этого в аппарате заявлен модуль NFC. Пока о сроках презентации и выхода нового смартфона информации нет.

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