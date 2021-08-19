Раскрыты основные характеристики Moto Tab G20

Сообщается, что Motorola работает над новым планшетом под названием Moto Tab G20. Список устройства появился в консоли Google Play, чтобы раскрыть его дизайн и основные характеристики. Планшет скорее всего скоро выйдет официально.

В списке игровой консоли Moto Tab G20 указано, что он поддерживает разрешение 1280 x 800 пикселей. Устройство работает на чипсете Helio P22T, который в списке упоминается как MT8768A. В устройстве установлено 3 ГБ оперативной памяти.

Устройство можно увидеть с толстыми лицевыми панелями на изображении, появившемся в списке Play Console. Ожидается, что он будет оснащен почти стандартной версией ОС Android 11. Tab G20, похоже, представляет собой переименованную версию Lenovo Tab M8 (3- го поколения), которая недавно стала официальной на некоторых рынках, таких как Япония.

Lenovo Tab M8 (3- го поколения) имеет 8-дюймовую ЖК-панель IPS с разрешением 1280 x 800 пикселей. Он оснащен 2-мегапиксельной фронтальной камерой и 5-мегапиксельной задней камерой.

Планшет с питанием от Helio P22T оснащен 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 32 ГБ встроенной памяти. Он поддерживается батареей емкостью 5000 мАч, которая обещает до 12 часов работы. Он предлагает другие функции, такие как динамик с питанием от Dolby Atmos, слот для карты microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и комбинированный разъем для микрофона / наушников 3,5 мм. В нем отсутствует поддержка подключения LTE. Устройство имеет размеры 21,1 x 13 x 3,7 см и вес 305 граммов.

Источник — Astera.