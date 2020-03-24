Раскрыты основные характеристики и цены на Huawei P40 и P40 Pro

Huawei через пару дней представит свои новые смартфоны P40 и P40 Pro, и уже известны основные характеристики аппаратов и цена на них.

В основе китайских новинок будет лежать процессор Kirin 990, а сами смартфоны будут работать под управлением Android 10, но без сервисов от компании Google.

В P40 и P40 Pro будет поддержка двух карт памяти и карт памяти формата Nano Memory.

Источник пишет, что в камерофонах будет еще NFC, USB-C, Bluetooth 5.1 и минимум 8 ГБ оперативной памяти.

В Huawei P40 установят 6,1-дюймовый OLED экран с разрешением 2340х1080 точек. Основную камеру с датчиком 50 Мп (F/1,9), сверхширокоугольный объектив на 16 Мп и 8 Мп сенсор с телеобъективом.

Батарея в этом смартфоне будет на 3800 мАч. Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп.

Huawei P40 Pro уже получит 6,58-дюймовый дисплей с разрешением 2640х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Фронтальный модуль будет двойной с основным датчиком на 32 Мп. Второй будет использоваться для измерения глубины сцены.

Основная камера в старшей версии будет состоять из 50 40 и 12 Мп камер, а также датчика измерения глубины сцены.

В Европе Huawei P40 будет стоить 800 евро, а Pro-версию предложат за 1000 евро. По слухам, будет еще выпущена модель P40 Pro Plus, но о ней пока ничего не известно.