Раскрыты основные характеристики грядущего смартфона Xiaomi 14 Ultra

Компания Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, и ведущие инсайдеры уже поделились интересными подробностями о нем.

Недавно известный китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал в социальной сети Weibo фотографию устройства, хотя оно было замазано.

Тем не менее, благодаря этой фотографии стало ясно, что Xiaomi 14 Ultra будет иметь большой круглый блок камер, аналогичный конкурентам и предыдущей модели Xiaomi 13 Ultra.

Еще один проверенный инсайдер, Йогеш Брар, поделился предполагаемыми техническими характеристиками будущего флагмана Xiaomi. Согласно его информации, смартфон будет оснащен 6,71-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

В качестве процессора будет использован Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а операционная система будет базироваться на прошивке HyperOS на базе Android 14.

Одной из главных особенностей Xiaomi 14 Ultra будет его фотокамера. По словам инсайдера, смартфон будет оснащен основной камерой на 50 Мп с дюймовым сенсором, а также ультрашироугольной камерой на 50 Мп. В дополнение к этому, Xiaomi 14 Ultra будет иметь телекамеру на 50 Мп с 3,2-кратным оптическим приближением и телекамеру на 50 Мп с 5-кратным оптическим приближением. Селфи-камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Ожидается, что смартфон будет обладать аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, который будет поддерживать 90-ваттную зарядку. Кроме того, Xiaomi 14 Ultra будет иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Презентация Xiaomi 14 Ultra ожидается в ближайшие месяцы, хотя точные даты пока не объявлены. Однако уже сейчас становится ясно, что этот смартфон обещает быть настоящим флагманом с потрясающими возможностями и впечатляющим дизайном.

Он станет серьезным конкурентом для других флагманских моделей на рынке и, безусловно, привлечет внимание любителей современных технологий.