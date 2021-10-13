Раскрыты официальные названия цветов серии Google Pixel 6

Официальные названия вариантов цвета для Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro только что были раскрыты. Названия точно такие, как и следовало ожидать от линейки Pixel, при этом также было обнаружено, что на некоторых рынках будет вариант 512 ГБ для модели Pro.

Эта новость поступает от This Is Tech Today в Twitter. В утечке были опубликованы обновленные сведения о ценах на Pixel 6, а также информация о вариантах цвета. Если говорить о вариантах цвета, то Pixel 6 будет доступен в нескольких цветовых вариантах, а именно: Kinda Coral, Sorta Seafoam и Stormy Black. Последние два варианта цвета в основном белые и черные, в то время как Kinda Coral выглядит оранжевым.

С другой стороны, Pixel 6 Pro от гиганта поисковых систем также поступит в трех цветовых вариантах, включая Sorta Sunny, Cloudy White и Stormy Black. Примечательно, что базовая модель будет запущена с внутренней памятью 128 ГБ и 256 ГБ для США и других стран. Между тем, Pixel 6 Pro будет предлагаться в региональных вариантах. Другими словами, глобальная версия будет доступна в вариантах хранения 128 ГБ и 256 ГБ, в то время как рынки США и Австралии, как сообщается, также будут предлагать дополнительную версию хранилища 512 ГБ.